Шестёркин вышел на шестое место по победам в Кубке Стэнли среди российских вратарей

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после шестой встречи серии Кубка Стэнли — 2024 с «Каролиной Харрикейнз» вышел на шестое место среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ. Теперь на счету 28-летнего вратаря 21 победа в 38 играх плей-офф. Он обогнал Илью Брызгалова (20).

Лидером рейтинга является голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (66), следом идут Евгений Набоков (42), Николай Хабибулин (39), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз», 36) и Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс», 32).

Напомним, в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу сегодняшних гостей, которые вышли в финал плей-офф Восточной конференции.