Артемий Панарин оценил хет-трик Крайдера во встрече с «Каролиной»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о хет-трике нападающего клуба Криса Крайдера в третьем периоде встречи серии Кубка Стэнли — 2024 с «Каролиной Харрикейнз».

«Сегодня он показал, кто он есть. Именно так должен поступать лидер, и он сделал это. Что изменилось в большинстве «Рейнджерс»? Крайдер проснулся (улыбается)», — приводит слова Панарина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу сегодняшних гостей, которые вышли в финал плей-офф Восточной конференции.