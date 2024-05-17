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«Если останусь в России, «Магнитка» — приоритет». Пресс высказался о своём будущем

«Если останусь в России, «Магнитка» — приоритет». Пресс высказался о своём будущем
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Защитник «Металлурга» Робин Пресс высказался о своём будущем, заявив, что ещё не принял окончательного решения.

— С «Магниткой» переговоры будете вести?

— Да, агенты каждый день работают, ведут переговоры, рассматривают варианты и работают над тем, чтобы заключить контракт. Так что да, мы над этим работаем.

— То есть «Металлург» у вас в приоритете?

— Если останусь в России, то да, приоритетом будет «Магнитка», — сказал Пресс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Робин Пресс стал лучшим ассистентом Кубка Гагарина — 2024. На его счету 14 передач в 23 матчах. Всего в плей-офф Пресс набрал 17 (3+14) очков. Люк Джонсон в розыгрыше плей-офф КХЛ сыграл 23 встречи, где записал на свой счёт 8 (4+4) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Робином Прессом читайте на «Чемпионате»:
«Оседлали волну, и она донесла нас до титула». Интервью с лучшим защитником плей-офф КХЛ
Эксклюзив
«Оседлали волну, и она донесла нас до титула». Интервью с лучшим защитником плей-офф КХЛ
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