Пресс назвал одну из главных сильных сторон «Металлурга» в чемпионском сезоне

Защитник «Металлурга» Робин Пресс назвал одну из главных сильных сторон «Магнитки» в сезоне-2023/2024.

— Это самый сложный сезон в плане нагрузки? 64 матча в регулярке, ещё 23 в плей-офф.

— Конечно, длинный сезон не прошёл бесследно в плане нагрузки. Сейчас, когда он закончился, это чувствуется. Но мы всегда распределяли игровое время, оно не было слишком высоким, это облегчало дело. Я играл в командах, где у меня было больше игрового времени, это в некоторых смыслах было намного тяжелее.

Так что да, матчей в этом году было много, но, думаю, всё равно никто не потерял свежести, потому что игровое время распределялось равномерно. Не было такого, что один получает 26 минут, а другой – только пять, все получали в среднем от 10 до 18 минут, тренеры распределяли нагрузку на всех. Думаю, это было одной из наших главных сильных сторон. С одной стороны, у нас не было больших звёзд, с другой – не было и стандартного четвёртого звена. Все звенья могли надёжно сыграть в обороне и эффективно в атаке. Когда у тебя такая команда, её можно тренировать чуть иначе, — сказал Пресс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.