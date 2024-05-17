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«Тренируемся». Виталий Фридзон показал фото с Александром Овечкиным

«Тренируемся». Виталий Фридзон показал фото с Александром Овечкиным
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Известный российский баскетболист, бронзовый медалист Олимпийских игр 2012 года Виталий Фридзон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с соотечественником, популярным хоккеистом Александром Овечкиным. Кроме того, на снимке присутствует блогер Субхан Мамедов.

«Три легенды, всё нормально, всё хорошо, мы тренируемся», — написал Фридзон.

Фото: Из личного архива Виталия Фридзона

Фридзон и Овечкин – давние друзья. Ранее Виталий признавался, что подружился с Александром в том числе благодаря маме хоккеиста, Татьяне Овечкиной, знаменитой баскетболистке, становившейся двукратной олимпийской чемпионкой.

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Ранее защитник «Торпедо» Богдан Конюшков высказался о погоне Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

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