«Тренируемся». Виталий Фридзон показал фото с Александром Овечкиным

Известный российский баскетболист, бронзовый медалист Олимпийских игр 2012 года Виталий Фридзон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с соотечественником, популярным хоккеистом Александром Овечкиным. Кроме того, на снимке присутствует блогер Субхан Мамедов.

«Три легенды, всё нормально, всё хорошо, мы тренируемся», — написал Фридзон.

Фото: Из личного архива Виталия Фридзона

Фридзон и Овечкин – давние друзья. Ранее Виталий признавался, что подружился с Александром в том числе благодаря маме хоккеиста, Татьяне Овечкиной, знаменитой баскетболистке, становившейся двукратной олимпийской чемпионкой.

Главные новости дня:

Ранее защитник «Торпедо» Богдан Конюшков высказался о погоне Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.