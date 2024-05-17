Экс-игрок «Спартака» поделился ожиданиями от игры Цыплакова за «Айлендерс»

Экс-игрок «Спартака», а ныне тренер МХК «Атлант» Павел Валентенко прокомментировал заключение контракта Максима Цыплакова с «Нью-Йорк Айлендерс».

«По моему мнению, Максим созрел, доказал прошлым сезоном. Силовой, крупногабаритный форвард, бросок уровня НХЛ. Подходящая команда? Нет такого понятия. Всё будет зависеть от Макса, контракт есть, проявит себя в лагере, получит шанс зацепиться — всё в его руках. Главное, верить в себя, в свои силы, не мандражировать. Я когда первый раз приехал в Северную Америку, у меня глаза на лоб полезли. Я думал, что на другую планету попал, но мне тогда было всего лишь 19 лет. Максу — 25, он уже состоявшийся хоккеист, в хорошем возрасте едет в НХЛ», — сказал Валентенко в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в сезоне-2023/2024 25-летний Цыплаков провёл 76 матчей за красно-белых, в которых набрал 51 (33+18) результативный балл. Он занял четвёртое место среди снайперов по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Всего в рамках КХЛ Цыплаков провёл 354 встречи, в которых забросил 65 шайб и отдал 63 результативные передачи, набрав в общей сложности 128 очков с показателем полезности «-4».