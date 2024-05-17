Нечас: вы не замечаете Панарина всю игру, а потом он делает пару вещей — и матч окончен

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас высказался о влиянии российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на исход матчей.

«Он один из тех хоккеистов, которых вы, возможно, не замечаете всю игру, а потом он делает пару вещей — и матч окончен», — приводит слова Нечаса The Athletic.

В шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3. Отметим, что счёт в серии 4-2 в пользу «Рейнджерс», которые вышли в финал плей-офф Восточной конференции.

Артемий Панарин отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Всего на счету 32-летнего нападающего 11 (4+7) очков в 10 матчах плей-офф.