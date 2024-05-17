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«Это не просто так». Кожевников — об уходе Гальченюка из СКА

«Это не просто так». Кожевников — об уходе Гальченюка из СКА
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал уход нападающего Алекса Гальченюка из СКА. Напомним, форвард подписал контракт с «Амуром».

– Вы удивлены этому переходу?

– Нет, меня сейчас вообще мало что удивляет.

– Уход Гальченюка – потеря для СКА?

– Да нет, там хорошая молодёжь. Они его отпустили, значит, это не просто так. Посмотрим, что будет. Достаточно хороший игрок, перспективный, — сказал Кожевников в интервью «ВсёПроСпорт».

В прошедшем регулярном сезоне 30-летний Гальченюк провёл за армейский клуб 61 встречу, в которых забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 42 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Гальченюк сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 5 (2+3) очков. Гальченюк пополнил состав СКА в конце августа 2023 года.

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