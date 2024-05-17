Потанин: хоккей в России — это не просто спорт номер один, а часть культурного кода

Глава попечительского совета фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига», президент компании «Норникель» Владимир Потанин высказался о значении хоккея в России.

«Хоккей в России — это не просто спорт номер один, а скорее часть культурного кода и спортивных традиций. Миллионы людей по всей стране любят эту игру. Ночная хоккейная лига развивается год за годом и расширяет свои горизонты. В этом сезоне, уже 13-м по счёту, было обновлено сразу несколько рекордов — в том числе по числу команд и хоккеистов. Более 25 000 участников из 81 региона — колоссальные цифры, которые лишний раз подтверждают статус лиги как самого массового любительского хоккейного движения в мире», — цитирует Потанина ТАСС.