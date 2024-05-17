Пресс: до нас доходили разговоры, что «Локомотив» прозвали роботами. Но мы были не хуже

Защитник «Металлурга» Робин Пресс рассказал о финальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Локомотивом».

— Перед финалом «Локомотив» называли сверхлюдьми, роботами. Знали об этом и как реагировали на такие сравнения?

— Понятно, что до нас доходили разговоры о том, что они роботы. Я понимаю, почему их так называли, это очень структурная команда, которая показывает очень хороший хоккей. Но это всё равно хоккей, и мы были не хуже, раз тоже дошли до финала. Знали, что в соперниках у нас сильная команда и будет очень тяжело. Так и было, все матчи – в одну шайбу. Против них было очень непросто играть, это точно. Но мы хорошо с этим справились.

— В финале на вас почти никто не ставил, а уж тем более на 4-0. Такая победа стала ещё более впечатляющей.

— «Локомотив» — хорошая команда, и, если посмотреть на серию, все матчи были ноздря в ноздрю. Я очень счастлив, что мы управились за четыре матча, но серия была намного более равной, чем 4-0. Мы играли с потрясающей командой и смогли выиграть за четыре матча, — сказал Пресс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.