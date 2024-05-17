Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский оценил шансы «Нью-Йорк Рейнджерс» завоевать Кубок Стэнли.

«Нью-Йорк Рейнджерс» – один из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли. Команда играет здорово. Наши ребята играют здорово. Желаю им удачи. Панарин и Шестёркин – лидеры команды, ведут за собой команду. Создают, защищают, выигрывают матчи. Ведущие лица в команде, что приятно.

«Флорида» или «Бостон» в финале конференции? Без разницы кто. Здесь остаются сильнейшие команды. Что «Бостон», что «Флорида» – тоже сильные команды. Если «Рейнджерс» будут играть в свой хоккей, то они выиграют», — сказал Каменский в интервью Vprognoze.

Напомним, в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу сегодняшних гостей, которые вышли в финал плей-офф Восточной конференции.