«Просто чудовищный третий период». Главный тренер «Рейнджерс» — о хет-трике Крайдера

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал хет-трик форварда команды Криса Крайдера в третьем периоде встречи серии Кубка Стэнли — 2024 с «Каролиной Харрикейнз».

«Это просто чудовищный третий период. Крайдер взвалил всё на свои плечи, и действительно справился с этим. В конце концов, нам нужно было забивать голы, что он и сделал», — цитирует Лавиолетта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Крайдер забросил три шайбы в третьем периоде матча с «Каролиной» и помог команде одержать волевую победу со счётом 5:3. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Рейнджерс», которые вышли в финал плей-офф Восточной конференции, где сыграют с «Флоридой Пантерз» или «Бостон Брюинз».