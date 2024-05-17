Два из трёх первых пиков драфта-2012 НХЛ заключали контракт с «Амуром»

Сегодня, 17 мая, «Амур» официально сообщил, что нападающий Алекс Гальченюк подписал контракт с клубом на один год.

30-летний Гальченюк был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2012 году под третьим номером клубом «Монреаль Канадиенс». Отметим, что за хабаровский клуб ранее выступал первый номер данного драфта — Наиль Якупов, который был выбран «Эдмонтон Ойлерз». Напомним, вторым номером драфта был канадский защитник Райан Мюррей (выбран «Коламбус Блю Джекетс»).

В прошедшем регулярном сезоне Гальченюк провёл за армейский клуб 61 встречу, в которых забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 42 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Гальченюк сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 5 (2+3) очков. Гальченюк пополнил состав СКА в конце августа 2023 года.