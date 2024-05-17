Пресс — о «Магнитке»: победа не даёт пресыщения. Хочется сделать это ещё и ещё

Защитник «Металлурга» Робин Пресс высказался о чемпионском сезоне для уральского клуба.

— «Металлург» стал самым молодым чемпионом в истории КХЛ. Можно сказать, что из этой команды может получиться династия, которая каждый год будет претендовать на чемпионство?

— Когда сделал это однажды, то уже знаешь, что способен на это, будет уверенность в своих силах. Но в то же время мы понимаем, насколько тяжело даётся титул, потому что сильных команд много. Плюс всегда будут какие-то изменения в составе, кто-то уходит, кто-то приходит. Но когда выигрываешь, пресыщение не наступает, хочется сделать это ещё раз, как можно больше раз, — сказал Пресс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.