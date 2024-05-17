Алекс Гальченюк официально подписал контракт с «Амуром»

«Амур» официально сообщил, что нападающий Алекс Гальченюк подписал контракт с клубом на один год. Отметим, что форвард расторг контракт со СКА по обоюдному согласию.

В прошедшем регулярном сезоне 30-летний Гальченюк провёл за армейский клуб 61 встречу, в которых забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 42 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Гальченюк сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 5 (2+3) очков. Гальченюк пополнил состав СКА в конце августа 2023 года.

В прошлом сезоне «Амур» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на восьмом месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф хабаровский клуб уступил «Металлургу» в шести матчах.