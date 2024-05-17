«Честно говоря, я нервничал». Панарин — об 1:3 в середине игры с «Каролиной»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своих чувствах в середине игры серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Каролиной Харрикейнз», когда «синерубашечники» уступали со счётом 1:3.

«Честно говоря, я нервничал на скамейке запасных, когда мы проигрывали в пару шайб», — цитирует Панарина Lohud.

Напомним, в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу сегодняшних гостей, которые вышли в финал плей-офф Восточной конференции.

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