Ковальчук: Радулова сборной не хватает — он всегда был мотором команды

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук рассказал о партнёрах по тройке в национальной команде в преддверии Кубка Карьяла — Игоре Горигоренко и Николае Прохоркине, отметив, что команде не хватает Радулова. Также хоккеист рассказал о своём отношении к турниру.

«Григоренко я знаю очень давно, мы играли вместе ещё по юношам, поэтому, чтобы привыкнуть друг к другу, нам много времени не потребуется. Прохоркин хороший центральный нападающий, молодой. Его возвратили в сборную сейчас, и для него это большой стимул проявить себя. Будем надеяться, что у нас всё получится. С ними должен был играть Радулов? У него супруга на днях рожает, поэтому у него такая ситуация. Пожелаем ей здоровья и чтобы ребёнок родился целым и невредимым. Конечно, Радулова не хватает — он один из лидеров в нашем хоккее. В сборной он всегда был мотором команды. У нас много хороших игроков сейчас, но Радулова будет не хватать», — сказал Ковальчук в разговоре с журналистом «Чемпионата» Алёной Шиловой.

Ковальчук отметил, что все игроки приехали в сборную с большим желанием: «Для любого игрока огромная честь попасть в состав сборной России на любой турнир. Мы все не исключение. Все ребята приехали в сборную с огромным желанием, в команде просто отличная атмосфера. В следующем году чемпионат мира пройдёт в Москве, и Кубок Карьяла – один из этапов подготовки. Все, кого вызвали, счастливы быть здесь».