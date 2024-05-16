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«Мурашки бегут по коже, потрясающе». Баумгартнер — о шайбе за 0,2 секунды до конца матча

«Мурашки бегут по коже, потрясающе». Баумгартнер — о шайбе за 0,2 секунды до конца матча
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Автор победной шайбы сборной Австрии во встрече с Финляндией Беньямин Баумгартнер рассказал о своей забитом голе за 0,2 секунды до конца третьего периода.

«Было очень захватывающе. Я подумал про себя, что, может быть, у нас всё ещё есть шанс, я бросил шайбу в сторону ворот, она каким-то образом попала в цель, и мы оказались в объятиях друг друга. У меня мурашки бегут по коже, когда я думаю о гимне и фанатах. Это было потрясающе», — цитирует Баумгартнера Standard.

Напомним, для национальной команды Австрии эта победа над финской сборной стала первой в истории. Сборная Австрии набрала четыре очка после четырёх матчей и занимает пятое место в таблице группы А. Команда Финляндии с семью баллами после четырёх встреч располагается на четвёртой позиции.

На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Финляндии и Австрии. Победу со счётом 3:2 одержала австрийская команда. Отметим, что победная шайба была заброшена за 0,2 секунды до конца третьего игрового отрезка.

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