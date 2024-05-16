Нападающий Максим Цыплаков подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»

Экс-нападающий «Спартака» Максим Цыплаков подписал однолетний контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает пресс-служба «островитян».

Напомним, в сезоне-2023/2024 25-летний Цыплаков провёл 76 матчей за красно-белых, в которых набрал 51 (33+18) результативный балл. Он занял четвёртое место среди снайперов по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Всего в рамках КХЛ Цыплаков провёл 354 встречи, в которых забросил 65 шайб и отдал 63 результативные передачи, набрав в общей сложности 128 очков с показателем полезности «-4».

Отметим, что «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 проиграл «Каролине Харрикейнз» со счётом 1-4.

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