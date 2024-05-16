Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Максим Цыплаков подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»

Нападающий Максим Цыплаков подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»
Комментарии

Экс-нападающий «Спартака» Максим Цыплаков подписал однолетний контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает пресс-служба «островитян».

Напомним, в сезоне-2023/2024 25-летний Цыплаков провёл 76 матчей за красно-белых, в которых набрал 51 (33+18) результативный балл. Он занял четвёртое место среди снайперов по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Всего в рамках КХЛ Цыплаков провёл 354 встречи, в которых забросил 65 шайб и отдал 63 результативные передачи, набрав в общей сложности 128 очков с показателем полезности «-4».

Отметим, что «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 проиграл «Каролине Харрикейнз» со счётом 1-4.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Материалы по теме
Новый вратарь «Авангарда» и закрытие всех тренерских вакансий! Таблица трансферов КХЛ
Новый вратарь «Авангарда» и закрытие всех тренерских вакансий! Таблица трансферов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android