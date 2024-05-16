Пресс назвал причину, по которой он сомневается в присутствии на параде в Магнитогорске

Защитник «Металлурга» Робин Пресс заявил, что вряд ли сможет присутствовать на чемпионском параде в Магнитогорске.

— В конце мая в Магнитогорске пройдёт чемпионский парад. Вы туда один поедете или с родными?

— Если честно, пока не знаю, поеду ли вообще. Просто очень тяжело сейчас добираться из Швеции в Магнитогорск. Лететь около 20 часов с пересадками.

— Но день с кубком у вас всё равно будет. Уже придумали, как его проведёте?

— Пока нет, даже дату ещё не выбрал, но день с кубком у меня точно будет. Наверное, повезу его с друзьями на корт для гольфа, поиграем в гольф, потом устроим что-то стандартное – ужин с родными и друзьями, чтобы все могли с ним пофотографироваться и хорошенько попраздновать этот успех, — сказал Пресс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Робином Прессом читайте на «Чемпионате» 17 мая в 10:00.