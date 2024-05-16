Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пресс назвал причину, по которой он сомневается в присутствии на параде в Магнитогорске

Пресс назвал причину, по которой он сомневается в присутствии на параде в Магнитогорске
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Металлурга» Робин Пресс заявил, что вряд ли сможет присутствовать на чемпионском параде в Магнитогорске.

— В конце мая в Магнитогорске пройдёт чемпионский парад. Вы туда один поедете или с родными?
— Если честно, пока не знаю, поеду ли вообще. Просто очень тяжело сейчас добираться из Швеции в Магнитогорск. Лететь около 20 часов с пересадками.

— Но день с кубком у вас всё равно будет. Уже придумали, как его проведёте?
— Пока нет, даже дату ещё не выбрал, но день с кубком у меня точно будет. Наверное, повезу его с друзьями на корт для гольфа, поиграем в гольф, потом устроим что-то стандартное – ужин с родными и друзьями, чтобы все могли с ним пофотографироваться и хорошенько попраздновать этот успех, — сказал Пресс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Робином Прессом читайте на «Чемпионате» 17 мая в 10:00.

Материалы по теме
«Металлург» планирует продлить контракт с защитником Робином Прессом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android