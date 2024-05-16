Главный тренер сборной Казахстана рассказал о поражении от Швеции

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от Швеции в рамках чемпионата мира.

«Попросили играть раскованно, строго в обороне, хорошо двигаются шведы, чтобы они успевали открывать, быстрее сворачивались. В принципе, выполнили установку, в большинстве ошиблись, пропустили и там, в другом моменте ошибся защитник. Обидно, конечно, но ребята получили хороший опыт, есть хоккеисты, кто может добавить, все могут добавить в игре, в забитых голах.

Самое главное, что ребята не стушевались, играли, боролись до конца, они понимают, что это их шанс себя проявить, с такими хоккеистами, которые играют в НХЛ. Я думаю, что на чемпионате мира не смотрят, кто, где играет, каждый защищает свою страну, играют за честь своего флага», — цитирует Мамбеталиева Шайба.kz.

Напомним, на «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы В — сборными Казахстана и Швеции. Победу со счётом 3:1 одержала шведская национальная команда.

В следующем матче мирового первенства сборная Казахстана встретится с Германией 17 мая, команда Швеции сыграет со сборной Латвии 18 мая.