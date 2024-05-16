В эти минуты в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходит матч группы А между сборными Канады и Норвегии. После второго периода счёт 2:0 в пользу канадской команды.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная Норвегии нанесла первый бросок по воротам Канады в конце второго периода, на 37-й минуте встречи. В свою очередь, канадская команда бросила по воротам Хенрика Хёукеланна 21 раз.
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.
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