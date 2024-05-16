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Сборная Норвегии нанесла первый бросок по воротам Канады в конце второго периода

Сборная Норвегии нанесла первый бросок по воротам Канады в конце второго периода
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В эти минуты в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходит матч группы А между сборными Канады и Норвегии. После второго периода счёт 2:0 в пользу канадской команды.

ЧМ-2024 . Группа A
16 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
Канада
Окончен
4 : 1
Норвегия
1:0 Танев (Гуле, Макканн) – 11:50     2:0 Манджапане (Байрэм, Олексяк) – 22:16     2:1 Сольберг (Сальстен, Стеен) – 42:47     3:1 Козенс – 46:37 (sh)     4:1 Макканн (Доус, Олексяк) – 58:30    

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Норвегии нанесла первый бросок по воротам Канады в конце второго периода, на 37-й минуте встречи. В свою очередь, канадская команда бросила по воротам Хенрика Хёукеланна 21 раз.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

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