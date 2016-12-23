Шестёркин: «Лада», думаю, хорошую игру покажет в матче со СКА

«Будет достаточно тяжело. Хорошая команда, маленькая площадка: будет много столкновений, бросков. «Лада», думаю, хорошую игру покажет. Мне кажется, на маленьких площадках попроще играть, потому что всегда нужно быть в движении, всегда можно ждать броска. На больших площадках иногда чувствуется, что броска не будет, а тут с любой позиции может быть опасно.
Настрой только на победу. Будем стараться взять на выезде девять очков и вернуться домой на последний матч в году с хорошим настроением», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
Видео интервью доступно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=mo3JFenPvos
>>> Превью игрового дня КХЛ: https://www.championat.com/hockey/article-263942-khl-prevju-igrovogo-dnja-23-dekabrja-2016-goda.html
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