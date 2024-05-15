Генменеджер «Трактора»: Заварухину предложили очень хорошие по меркам ВХЛ условия

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал ситуацию с бывшим главным тренером челябинской команды Алексеем Заварухиным, который покинул систему клуба.

– Как вы относитесь к мнению, что «Трактор» несправедливо повёл себя по отношению к Алексею Заварухину?

– Ему предложили возглавить «Челмет» с очень хорошими по меркам ВХЛ условиями. Мы хотели оставить Заварухина рядом с нами. Всерьёз обсуждали с ним будущее команды, селекцию, помощников. Не было уверенности, что Бенуа Гру согласится, а, кто бы что ни говорил, это квалифицированный специалист, у которого были и другие предложения, – сказал Волков в интервью «РБ Спорт».

Заварухин вернулся в Челябинск в прошлое межсезонье, войдя в штаб Анвара Гатиятулина. По ходу чемпионата произошла смена наставника главной команды, и Заварухин стал сначала исполняющим обязанности, а потом и главным тренером «Трактора». Руководство челябинского клуба объявило, что Заварухин покинул систему клуба и отказался возглавлять «Челмет».