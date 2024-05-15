Тренер «Ванкувера» раскритиковал своих игроков в моменте с победным голом «Эдмонтона»

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет раскритиковал действия игроков «Кэнакс» в моменте с победным голом «Эдмонтона» в четвёртом матче серии (2:3). «Ванкувер» сравнял счёт при игре с пустыми воротами, однако тут же пропустил победную шайбу за 39 секунд до конца третьего периода.
«Я разочарован. Несколько игроков в моменте с победным голом сыграли слабо. Четыре или пять наших ребят допустили ошибки, так играть нельзя. Мы обсудим возможные изменения в составе. Есть ребята, которые горят желанием играть. «Эдмонтон» хотел победить и показал это. Наша игра в моменте с победным голом неприемлема», – цитирует Токкета пресс-служба клуба.
Ранее Токкет заявил, что в команде находятся пять или шесть «пассажиров», которые не выкладываются достаточным образом на площадке. Пятый матч состоится в ночь на 17 мая.
- 15 мая 2024
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