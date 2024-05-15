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Тренер «Ванкувера» раскритиковал своих игроков в моменте с победным голом «Эдмонтона»

Тренер «Ванкувера» раскритиковал своих игроков в моменте с победным голом «Эдмонтона»
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Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет раскритиковал действия игроков «Кэнакс» в моменте с победным голом «Эдмонтона» в четвёртом матче серии (2:3). «Ванкувер» сравнял счёт при игре с пустыми воротами, однако тут же пропустил победную шайбу за 39 секунд до конца третьего периода.

«Я разочарован. Несколько игроков в моменте с победным голом сыграли слабо. Четыре или пять наших ребят допустили ошибки, так играть нельзя. Мы обсудим возможные изменения в составе. Есть ребята, которые горят желанием играть. «Эдмонтон» хотел победить и показал это. Наша игра в моменте с победным голом неприемлема», – цитирует Токкета пресс-служба клуба.

Ранее Токкет заявил, что в команде находятся пять или шесть «пассажиров», которые не выкладываются достаточным образом на площадке. Пятый матч состоится в ночь на 17 мая.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 4-й матч
15 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 11:10 (5x4)     2:0 Ньюджент-Хопкинс (Экхольм) – 39:20 (5x5)     2:1 Гарланд (Линдхольм, Задоров) – 46:54 (5x5)     2:2 Джошуа (Бёзер, Хьюз) – 58:19 (6x5)     3:2 Бушар (Драйзайтль, Кейн) – 59:21 (5x5)    
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