Как стало известно «Чемпионату», «Автомобилист» сделал контрактное предложение нападающему ХК «Норильск» Степану Борисову.

В прошлом сезоне 22-летний форвард провёл за «Норильск» 58 матчей, в которых набрал 36 (16+20) результативных баллов, став четвёртым бомбардиром клуба.

Борисов является воспитанником санкт-петербургского хоккея. За свою карьеру нападающий выступал за клубы «СКА-Варяги», «СКА-1946», МХК «Рязань-ВДВ».

Напомним, «Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России. Такое случилось впервые в истории лиги и стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга.

«Норильск» в розыгрыше Кубка Петрова — 2024 уступил в серии первого раунда тюменскому «Рубину» со счётом 1-4.