Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Плющев: спорт всегда отражает настроения на политической арене

Владимир Плющев: спорт всегда отражает настроения на политической арене
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что спорт не может быть полностью отделён от политической подоплёки.

«Когда говорят, что спорт не политика, это всё для красного словца. Спорт всегда был политикой. Матчи России с США или России с Канадой, будь это хоккейный, волейбольный матч или боксёрский поединок, всегда проходят с большим накалом. Спорт всегда отражает настроения на политической арене. Чушь, что спорт — это не политика», — сказал Плющев в интервью NEWS.ru.

Напомним, сейчас в Чехии проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой в городах Острава и Прага. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Материалы по теме
«Это беспокоит меня». Олимпийский чемпион Чехии не согласен с отстранением сборной России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android