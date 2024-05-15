Владимир Плющев: спорт всегда отражает настроения на политической арене

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что спорт не может быть полностью отделён от политической подоплёки.

«Когда говорят, что спорт не политика, это всё для красного словца. Спорт всегда был политикой. Матчи России с США или России с Канадой, будь это хоккейный, волейбольный матч или боксёрский поединок, всегда проходят с большим накалом. Спорт всегда отражает настроения на политической арене. Чушь, что спорт — это не политика», — сказал Плющев в интервью NEWS.ru.

Напомним, сейчас в Чехии проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой в городах Острава и Прага. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.