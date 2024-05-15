Новиков: не смотреть ЧМ из-за отсутствия России — неуважение к хоккею

Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что не понимает многих специалистов, которые не смотрят матчи чемпионата мира по хоккею в Чехии из-за того, что там не выступает сборная России. Российская и белорусская сборные были не допущены к турниру по решению Международной федерации хоккея.

«С сожалением читаю отзывы специалистов, которые говорят, что они не смотрят чемпионат мира по хоккею. Конечно, участие сборной твоей родной страны придаёт интереса. Ты по-другому начинаешь его смотреть. Это понятно, как дважды два – четыре. Чемпионат мира – это праздник для болельщиков. Это хороший фестиваль дружбы народов. Но заявлять, что нам это неинтересно из-за отсутствия нашей команды – это неуважение к хоккею и мировому хоккейному братству.

Я надеюсь на то, что ситуация исправится и мы войдём в семью. Но туда надо входить с высоко поднятой головой, чтобы мы могли сказать: «Ребята, нас не было, но мы никогда не говорили, что все плохие, а мы хорошие. Просто так сложилась ситуация, но мы верили в то, что вы нас поймёте», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Победителем мирового первенства в прошлом году стала сборная Канады.