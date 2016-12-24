Опубликован окончательный состав сборной США на МЧМ-2017

Тренерский штаб сборной США определился с окончательным составом на молодёжный чемпионат мира — 2017. Турнир стартует в Канаде 26 декабря.
Вратари: Тайлер Парсонс («Лондон», OHL), Джейк Оттингер (университет Бостона, HEA), Джозеф Волл (Бостон Колледж, HEA).
Защитники: Райан Линдгрен (университет Миннесоты, NCAA), Джек Акэн (университет Сент-Клауд Стейт, NCHC), Калеб Джонс («Портленд», WHL), Кейси Фитцджеральд (Бостон Колледж, HEA), Адам Фокс ( Гарвардский университет, НЕА), Джо Кеккони (университет Мичигана, NCAA), Чарли Макэвой (университет Бостона, НЕА).
Нападающие: Люк Канин (университет Висконсина, NCAA), Тэннер Лачински (университет Огайо, NCAA), Клэйтон Келлер, Патрик Харпер, Джордан Гринвэй, Киффер Беллоуз (все — университет Бостона, НЕА), Джои Андерсон («Дулут», NCHC), Эрик Фоли (колледж Провиденса, НЕА), Джереми Бракко («Китченер», OHL), Колин Уайт ( Бостон Колледж, НЕА), Трой Терри (университет Денвера, NCHC), Джек Рословик («Манитоба», AHL), Тэйдж Томпсон (университет Коннектикута, НЕА).