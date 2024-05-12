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«Наша игра была близка к идеальной». Дебур — о гостевой победе «Далласа» над «Колорадо»

«Наша игра была близка к идеальной». Дебур — о гостевой победе «Далласа» над «Колорадо»
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Комментарии

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур прокомментировал гостевую победу в третьем матче серии с «Колорадо» (4:1, 2-1).

«Я не думаю, что тренер когда-либо видел идеальную игру, но это было настолько близко к идеальной выездной игре, насколько вы можете себе представить. Мы знали, что они выйдут заряженными в первом периоде, мы знали их статистику в домашних матчах. Мы знали, что по нашим воротам будет много бросков в начале этой игры. Наше самообладание на протяжении всей игры было выдающимся.

Наша команда была настроена удержать победный счёт в третьем периоде. Это было оправдано тем, как прошли первые две игры. Но мы знали, что мы можем это сделать. Весь сезон мы были очень хороши в таких ситуациях, весь год были великолепны в выездных матчах. Мы просто чувствовали себя комфортно сегодня вечером. Детали нашей сегодняшней игры были выдающимися», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 3-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Стэнковен (Хейсканен) – 18:39 (5x5)     1:1 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 30:24 (5x5)     1:2 Сегин (Дадонов, Стил) – 35:13 (5x5)     1:3 Сегин (Дюшейн, Бенн) – 58:23 (en)     1:4 Стэнковен (Робертсон, Хинц) – 59:32 (en)    
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