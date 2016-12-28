Кросби: 800 очков – отличная цифра, но Малкин на этом не остановится

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал достижение Евгением Малкиным отметки в 800 набранных очков в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).
«Я не имел понятия, что Малкин в одном очке от юбилея. Но не удивлён. С тех пор как Джино пришёл в лигу, у него прекрасная статистика. 800 – отличная цифра, но Малкин на этом не остановится», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
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