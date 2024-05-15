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«Здесь никто не скучает по сборной России». Гашек — о чемпионате мира по хоккею в Чехии

«Здесь никто не скучает по сборной России». Гашек — о чемпионате мира по хоккею в Чехии
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Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что отсутствие сборной России не сильно повлияло на интерес к чемпионату мира по хоккею 2024 года. В этом году мировое первенство проходит в чешских городах Праге и Остраве.

«Здесь никто не скучает по сборной России. Речь идёт о жизнях людей, которые мы должны защищать. Я буду рад, когда россияне смогут вернуться, но на данный момент такая ситуация не обсуждается», — цитирует Гашека Pravda.sk.

Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матчи за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге. Победителем мирового первенства в прошлом году стала сборная Канады.

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