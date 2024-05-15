Генменеджер «Трактора» высказался о будущем нападающего Никиты Тертышного в клубе

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о будущем нападающего Никиты Тертышного в челябинском клубе. Перед дедлайном прошлого сезона форвард мог быть обменян в «Северсталь», но сделка не состоялась. Сейчас нападающий является ограниченно свободным агентом.

«Мы дали ему квалификацию, права на игрока закреплены за клубом. Как бы это цинично ни звучало, желания игрока не всегда выходят на первый план, и зачастую бывает наоборот. На совещании руководителей клубов КХЛ мы обсудили возможность обмена Тертышного. Если кто-то будет заинтересован, мы открыты к любым предложениям. Но конкретных пока не поступало. Агенты тоже в стадии нахождения вариантов», – сказал Волков в интервью «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Тертышный провёл в регулярном чемпионате 34 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач. В плей-офф форвард так и не принял участия. В этом сезоне 25-летний нападающий значительно снизил свою результативность.