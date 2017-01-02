Тэйвз: погодные условия на «Зимней классике» будут одинаковы для всех

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»поделился мнением о грядущей «Зимней классике».«Мы готовимся к этому матчу, как к любому другому. Какие бы условия ни ждали нас завтра – они будут одинаковыми для обеих команд, и главный вопрос в том, кто сумеет лучше к ним приспособиться.Пару лет назад мы играли в Чикаго, где был просто сумасшедший снегопад, сквозь который даже шайбу было трудно разглядеть. Естественно, скорости были невысокими. Я считаю, не надо искать себе оправданий. Да, будут вызовы, но такие же вызовы ждут и соперника. Возможно, кому-то этими необычными условиями удастся воспользоваться.В самом начале матча всем требуется время, чтобы привыкнуть к необычному освещению, необычной акустике. В хоккее очень важно пользоваться периферийным зрением. Может случиться, что будет очень ярко и всё вокруг будет казаться белым, а в таких условиях ты практически не видишь партнёров боковым зрением или на большом расстоянии», — цитирует Тэйвза официальный сайт лиги.