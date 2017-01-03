Полунин: что-то мой гол переломил, у Дании, наверное, расстроился вратарь

Нападающийпрокомментировал победу молодёжной сборной России в 1/4 финала над Данией (4:0). Полунин стал автором первой шайбы команды Валерия Брагина в этом матче.«Такой курьёзный гол забиваю не впервые: моя первая шайба в КХЛ «Ладе» была почти такой. Это был не просто отброс, как можно проще сыграл – там Кирилл набегал, я в зону хотел забросить. Стал ли быстрый гол переломным? Не скажу, что он был быстрым, но что-то, видимо, переломило. У них там расстроился вратарь, наверное.Самым трудным было играть в том темпе, в котором мы начали, поддерживать его, наращивать, чтобы не дать шанса сопернику. У них были моменты, но мы где-то подчистили друг за другом. Стараемся с каждой игрой прибавлять. Сегодня справились.С кем играть в полуфинале – без разницы. Каждый соперник будет сильным. Будем готовиться ещё серьёзнее, чем сегодня», — передаёт слова Полунина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.