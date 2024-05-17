Польша — США: онлайн-трансляция матча ЧМ-2024 начнётся в 21:20

Сегодня, 17 мая, в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой свои очередные матчи на турнире проведут команды группы В — сборные Польши и США. Соперники будут играть на стадионе «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия). Начало встречи — в 21:20 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В данный момент США занимает третье место в таблице своей группы, одержав две победы в четырёх матчах, а Польша находится на восьмом, последнем месте, проиграв все четыре очные встречи.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» в Праге.