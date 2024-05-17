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Daily Faceoff: Маккиннон и Драйзайтль — в топ-5 по росту результативности в плей-офф НХЛ

Daily Faceoff: Маккиннон и Драйзайтль — в топ-5 по росту результативности в плей-офф НХЛ
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На сайте Daily Faceoff был опубликован список из восьми игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которых результативность в плей-офф по сравнению с регулярным чемпионатом возрастает сильнее всего.

При анализе учитывались только хоккеисты, сыгравшие минимум 45 матчей в плей-офф НХЛ в карьере.

Целиком рейтинг выглядит так:

1. Леон Драйзайтль (+37%)
2. Логан Кутюр (+22%)
3. Микко Рантанен (+21%)
4. Габриэль Ландеског (+21%)
5. Натан Маккиннон (+21%)
6. Райан О’Райли (+18%)
7. Назем Кадри (+16%)
8. Джейк Гюнцель (+15%)

Напомним, сайт также составлял антирейтинг хоккеистов по падению результативности в плей-офф НХЛ в сравнении с регуляркой. В топ-10 вошли российские нападающие Артемий Панарин и Владимир Тарасенко. Лидером списка стал Тайлер Сегин.

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