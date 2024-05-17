Daily Faceoff: Маккиннон и Драйзайтль — в топ-5 по росту результативности в плей-офф НХЛ

На сайте Daily Faceoff был опубликован список из восьми игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которых результативность в плей-офф по сравнению с регулярным чемпионатом возрастает сильнее всего.
При анализе учитывались только хоккеисты, сыгравшие минимум 45 матчей в плей-офф НХЛ в карьере.
Целиком рейтинг выглядит так:
1. Леон Драйзайтль (+37%)
2. Логан Кутюр (+22%)
3. Микко Рантанен (+21%)
4. Габриэль Ландеског (+21%)
5. Натан Маккиннон (+21%)
6. Райан О’Райли (+18%)
7. Назем Кадри (+16%)
8. Джейк Гюнцель (+15%)
Напомним, сайт также составлял антирейтинг хоккеистов по падению результативности в плей-офф НХЛ в сравнении с регуляркой. В топ-10 вошли российские нападающие Артемий Панарин и Владимир Тарасенко. Лидером списка стал Тайлер Сегин.