Daily Faceoff: Маккиннон и Драйзайтль — в топ-5 по росту результативности в плей-офф НХЛ

На сайте Daily Faceoff был опубликован список из восьми игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которых результативность в плей-офф по сравнению с регулярным чемпионатом возрастает сильнее всего.

При анализе учитывались только хоккеисты, сыгравшие минимум 45 матчей в плей-офф НХЛ в карьере.

Целиком рейтинг выглядит так:

1. Леон Драйзайтль (+37%)

2. Логан Кутюр (+22%)

3. Микко Рантанен (+21%)

4. Габриэль Ландеског (+21%)

5. Натан Маккиннон (+21%)

6. Райан О’Райли (+18%)

7. Назем Кадри (+16%)

8. Джейк Гюнцель (+15%)

Напомним, сайт также составлял антирейтинг хоккеистов по падению результативности в плей-офф НХЛ в сравнении с регуляркой. В топ-10 вошли российские нападающие Артемий Панарин и Владимир Тарасенко. Лидером списка стал Тайлер Сегин.