Н. Заварухин: слышал от руководителей, что «УГМК-Арена» будет готова в январе 2025 года

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о строительстве новой «УГМК-Арены» в Екатеринбурге.

– Поклонников уже в апреле было столько, что вместимость КРК «Уралец» на плей-офф нужно было увеличивать в пять раз. В новом сезоне у команды появится новая домашняя арена?

– Точно ответить могут руководители клуба. По моей информации, то, что я слышал от них, принимать официальные матчи КХЛ «УГМК-Арена» будет готова в январе 2025 года. Это 12-тысячная арена и новый дом для «Автомобилиста». Думаю, что много будет желающих прийти на хоккей в этот современный дворец спорта. Там будут классные условия для зрителей, для детей многое будет сделано, можно будет смотреть матчи и хорошо проводить время всей семьёй, — сказал Заварухин в интервью «Деловому кварталу».

Напомним, «Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России. Такое случилось впервые в истории лиги и стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга.