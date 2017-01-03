Эллер: год назад датчане были гораздо ближе к выходу в полуфинал МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной Даниипрокомментировал поражение от сборной России (0:4) в четвертьфинале чемпионата мира. В прошлом году сборная России спаслась от поражения в этой же стадии от датчан на последней минуте встречи.«Сегодня мы проиграли во всех компонентах. Год назад мы были ближе к выходу в полуфинал, поздравляю Валерия Брагина и желаю удачи его команде. Пять лет назад мы проигрывали всем подряд, мы не могли задерживаться больше, чем на один сезон. Всё изменилось два года назад, когда мы приехали в Торонто. Три года подряд играли в четвертьфинале, мы гордимся этим. Думаю, что в этом году мы сделали ещё один шаг вперёд, даже, несмотря на такой последний матч с Россией. Но нам ещё предстоит сделать много шагов вперёд», — передаёт слова Эллера корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.