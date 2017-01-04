Сяоюй: «Куньлунь» платит игрокам хорошие деньги, но они соответствуют рыночным

Председатель совета директоров «Куньлуня»подчеркнул, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не планирует копировать высокие зарплаты, которые в последнее время платят футболистам китайские команды. Нападающий «Шанхай Шанган» Карлос Тевес, является самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям контракта аргентинец будет зарабатывать 722 тыс. евро в неделю.«У футбола свои правила, свой рынок, сейчас вся страна сходит с ума по этому виду спорта. Конечно, в хоккее такого не будет. Да, мы платим игрокам хорошие деньги, но при этом они соответствуют рыночным. У нас нет проблем с финансами. Наш бюджет составляет 200 млн юаней. Но мы не разбрасываемся деньгами и ко всему стараемся подходить с умом», — цитирует функционера ТАСС.