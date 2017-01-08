«Студёный лёд» в Приморском Крае пройдёт 8 января

Очередное мероприятие в рамках всероссийского проекта «Студёный лёд» пройдет 8 января в Приморском крае. На открытом льду стадиона «Угольщик» в городе Артёме состоится матч с участием игроков чемпионата Ночной Лиги и ветеранов хоккея региона.Региональное Представительство Ночной Хоккейной Лиги Приморского края при поддержке Федерации хоккея Владивостока, Федерации хоккея Артёма и администрации Артёмовского городского округа проводят гала-матч участников Ночной Лиги Приморья в рамках Всероссийского проекта «Студёный Лёд». В Рождественские праздники 8 января в 14:00 мск в городе Артёме на льду открытой ледовой арены стадиона «Угольщик» состоится шоу ветеранов приморского хоккея — участников Ночной Хоккейной Лиги.В приморском матче «Студёный Лед» за номинальных хозяев сыграют представители команд «Шахтёр» (Артём), «Вольфрам» (Восток), «Спарта-Вольфрам» (Владивосток) и «Луч» (Владивосток). В роли гостей выступят представители команд «Медведи» (Владивосток), «Восток» (Чугуевка), «Молнии» (Владивосток) и «Гранит» (Большой Камень).