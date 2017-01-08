Лукоянов: «Ак Барсу» стыдно за беззубую игру против «Магнитки»

Нападающий «Ак Барса»прокомментировал поражение от «Магнитки» (0:2).«Игры, которую мы должны показывать перед полными трибунами, у нас не получилось. Приходилось больше обороняться, в то время как необходимо было активно играть в зоне соперника.Нам стыдно за такую беззубую игру. «Металлург» очень здорово контролировал шайбу, хорошо играл в большинстве. Мы разбирали соперника перед матчем, но на выходе практически ничего не получилось. Нужно принять этот проигрыш и двигаться дальше», – сказал Лукоянов.