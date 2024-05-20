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Сборная Швеции одержала победу над Францией и обеспечила себе первое место в группе B ЧМ

Сборная Швеции одержала победу над Францией и обеспечила себе первое место в группе B ЧМ
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В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная Швеции добилась тяжёлой победы над командой Франции (3:1).

ЧМ-2024 . Группа B
20 мая 2024, понедельник. 17:20 МСК
Швеция
Окончен
3 : 1
Франция
1:0 Рэймонд (Бураковски, Хольмберг) – 28:00     1:1 Бертран (Будон, Реш) – 29:23     2:1 Карлссон (Хедман, Кемпе) – 41:29 (pp)     3:1 Бураковски (Рэймонд) – 59:56    

Шайбами в составе победителей отметились Лукас Рэймонд, Эрик Карлссон и Андре Бураковски (в пустые ворота).

У французов единственный гол на счету Шарля Бертрана.

Таким образом, скандинавы одержали шестую победу подряд на этом турнире, набрали 18 очков и гарантировали себе первое место в группе B за один матч до конца группового этапа.

Сборная Франции осталась с четырьмя очками и идёт на шестой строчке, утратив все шансы на выход в плей-офф.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Турнирная таблица ЧМ-2024
Календарь ЧМ-2024
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