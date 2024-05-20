Ноблох об игре Макдэвида в юниорской лиге: никогда не видел, чтобы кто-то так доминировал

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох вспомнил выступление Коннора Макдэвида в юниорской хоккейной лиге Онтарио. Ноблох тренировал «Эри Оттерз» в OHL с 2012 по 2015 год. Макдэвид в серии плей-офф 2015 года с лучшей на тот момент командой лиги «Су-Сент-Мари Грейхаундз» набрал 19 очков и принёс победу своей команде в шести матчах.

«Мы слышали, что эта команда была лучшей в юношеском хоккее за последнее десятилетие. Коннор был феноменален. Считаю, что наша команда в целом сыграла хорошо, но у нас не было бы шанса, если бы не феноменальное выступление Макдэвида. Я думаю, он установил рекорд серии по очкам.

В моей карьере, независимо от лиги, независимо от турнира, я никогда не видел, чтобы один игрок выступал так же хорошо или доминировал, как Коннор в той серии», — цитирует Ноблоха пресс-служба НХЛ.