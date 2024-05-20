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«Ничего нельзя загадывать». Форвард «Каролины» Терявяйнен — о своём будущем

«Ничего нельзя загадывать». Форвард «Каролины» Терявяйнен — о своём будущем
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Финский нападающий «Каролины Харрикейнз» Теуво Терявяйнен, у которого этим летом заканчивается контракт с «ураганами», ответил на вопрос, желает ли остаться в клубе.

«Конечно. Я провёл здесь настолько приятное время со всеми этими людьми, и у нас невероятная команда. Здесь всё хорошо, так что я надеюсь, что смогу остаться. Но ничего нельзя загадывать. Сейчас для меня новая ситуация», — приводит слова 29-летнего Терявяйнена официальный сайт «Каролины».

Терявяйнен провёл в «Харрикейнз» последние восемь сезонов.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ финн сыграл 76 матчей, в которых набрал 53 (25+28) очка. Также на счету форварда 6 (2+4) очков в 11 играх плей-офф.

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