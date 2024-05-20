«Норма — 1 к 10 000». Журналист назвал болезнь, всё чаще поражающую современных хоккеистов

Обозреватель La Presse Марк-Антуан Годин, комментируя проблемы со свёртываемостью крови у лучшего снайпера «Ванкувер Кэнакс» Брока Бёзера в нынешнем плей-офф, из-за чего он пропустит седьмой матч серии с «Эдмонтон Ойлерз», обратил внимание на усугубление данной проблемы в современном хоккее.

«Нападающий «Кэнакс», который сегодня пропустит седьмую игру с «Эдмонтоном», стал вторым игроком НХЛ в этом сезоне, который столкнулся с этим после вратаря Фредерика Андерсена. Тромбы стали более распространены в хоккее, чем в остальных социальных группах.

В 2014 году, после того, что случилось с Паскалем Дюпюи, я поговорил с доктором Филипом Уэллсом (ныне главой медицинского отделения больницы Оттавы), специалистом по диагностике тромбоза глубоких вен и лёгочной эмболии. Он сказал, что для данной возрастной группы нормальным явлением будет статистика примерно 1 случай на 10 000.

В НХЛ, где почти каждый год наблюдается один случай, мы приближаемся к 1 на 700 или 800. Эта тенденция возникла ещё до появления COVID и была заметна на протяжении более 15 лет (Тимонен, Вокоун, Флейшман, Ортмайер, Маккормик, Дюпюи, Постма, Червенка, Василевский, Сильверберг, Стэмкос, Крайдер и др.).

Трудно выделить одну конкретную причину, но было предложено множество теорий. Среди них просто генетическая или врождённая предрасположенность к образованию тромбов. Могут сыграть роль и другие факторы, связанные с хоккеем. Карьера Джеда Ортмайера была сорвана из-за тромбоза. Однажды он сказал мне: «Это всего лишь моё мнение, но я думаю, что это во многом связано с перелётами и образом жизни. После игр мы обезвожены, садимся в самолёт, два часа не двигаемся, а давление воздуха… Это идеальная ситуация для образования тромба».

Доктор Уэллс согласился, что описанное Ортмайером было похоже на идеальный шторм.

Удар шайбы теоретически может повредить расположение вен и спровоцировать образование тромбов. С каждым годом в НХЛ становится больше блок-шотов. Цифры в этом году зашкаливают», — написал Годин в социальных сетях.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: