Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Впервые вижу такое». Вратарь сборной Латвии похудел на 7 килограммов в матче со Словакией

«Впервые вижу такое». Вратарь сборной Латвии похудел на 7 килограммов в матче со Словакией
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер сборной Латвии Кристерс Гудлевскис похудел на семь килограммов за время вчерашнего матча группового этапа чемпионата мира со сборной Словакии (3:2 Б), сообщает журналист Улвис Броже в социальных сетях.

«Впервые вижу нечто подобное», — приводит Броже слова главного тренера сборной Латвии Харийса Витолиньша.

Напомним, по воротам 31-летнего Гудлевскиса в матче со словаками было нанесено 43 броска. Кристерс стал одним из главных героев встречи, уверенно показав себя и в буллитной серии, пропустив лишь один раз после семи бросков.

Латвия набрала девять очков и занимает пятое место в таблице группы B. Для выхода в плей-офф латвийцам необходимо в последнем матче группового этапа обыгрывать в основное время сборную США и надеяться на поражение Словакии так же в основное время в матче со Швецией.

ЧМ-2024 . Группа B
19 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Словакия
Окончен
2 : 3
Б
Латвия
0:1 Фрейбергс (Индрашис, Букартс) – 18:39     1:1 Поспишил (Регенда, Иван) – 42:06     2:1 Цегларик (Слафковски, Гривик) – 58:16     2:2 Цибульскис (Якс, Индрашис) – 58:40     2:3 Лочмелис – 65:00    
Материалы по теме
Экс-одноклубник Даугавиньша: удалил номер этого человека и из своей памяти его стёр

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android