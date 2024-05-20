«Впервые вижу такое». Вратарь сборной Латвии похудел на 7 килограммов в матче со Словакией

Голкипер сборной Латвии Кристерс Гудлевскис похудел на семь килограммов за время вчерашнего матча группового этапа чемпионата мира со сборной Словакии (3:2 Б), сообщает журналист Улвис Броже в социальных сетях.

«Впервые вижу нечто подобное», — приводит Броже слова главного тренера сборной Латвии Харийса Витолиньша.

Напомним, по воротам 31-летнего Гудлевскиса в матче со словаками было нанесено 43 броска. Кристерс стал одним из главных героев встречи, уверенно показав себя и в буллитной серии, пропустив лишь один раз после семи бросков.

Латвия набрала девять очков и занимает пятое место в таблице группы B. Для выхода в плей-офф латвийцам необходимо в последнем матче группового этапа обыгрывать в основное время сборную США и надеяться на поражение Словакии так же в основное время в матче со Швецией.

Материалы по теме Экс-одноклубник Даугавиньша: удалил номер этого человека и из своей памяти его стёр

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: