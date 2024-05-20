Кузнецов — о победе в Кубке Стэнли с «Вашингтоном»: всё складывалось очень легко

Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов рассказал о завоевании Кубка Стэнли в 2018 году в составе «Вашингтона».

«Когда мы побеждали, всё было очень легко. Каждый день всё складывалось наилучшим образом. Это, это, это, и, когда я оглядываюсь назад, это было так увлекательно и на самом деле так легко. Может быть, для «Каролины» ещё не настал тот момент, может быть, когда он наступит, мы просто будем наслаждаться этим каждый день, и каждый будет выполнять свои роли.

В команде нужны опытные ребята. Они всегда помогают тебе. Они знают, когда улыбаться, знают, когда не улыбаться. Они знают, когда пригласить команду на командное мероприятие или что-то в этом роде. Вот почему нам нужны эти ребята, и передо мной всегда были отличные лидеры, и в команде, в которой я играл до этого были феноменальные ребята, которые учились друг у друга. Это был отличный опыт», — цитирует Кузнецова пресс-служба «Каролины».