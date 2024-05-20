Князев: вариант с НХЛ у Цыплакова в голове сидел и в регулярке, и в плей-офф КХЛ

Экс-игрок клубов КХЛ и хоккейный агент Кирилл Князев прокомментировал переход нападающего Максима Цыплакова из «Спартака» в «Нью-Йорк Айлендерс». Форвард подписал контракт новичка с «островитянами» сроком на один год.

«Цыплаков шёл к званию «элитный форвард КХЛ». Как раз прошедший сезон получился у него ключевым. Он потихоньку шёл к этому сезон за сезоном, был на пути к этому. Мы видим очковый прирост и, соответственно, голевой.

В НХЛ многое будет зависеть от него самого, от тренера, партнёров, его роли в «Айлендерс». Языковой барьер и период адаптации тоже надо учитывать. Нужно понимать, кто уйдёт из команды, кого они рассматривают на трансферном рынке. Пока рано что-то комментировать, всё-таки там сезон ещё не закончился. Он готов был туда поехать. Со «Спартаком» переговоры шли, но о контракте не договорились. Наверное, вариант с НХЛ у него в голове сидел и в регулярке, и в плей-офф Кубка Гагарина», — цитирует Князева Legalbet.

Напомним, в сезоне-2023/2024 25-летний Цыплаков провёл 76 матчей за красно-белых, в которых набрал 51 (33+18) результативный балл. Он занял четвёртое место среди снайперов по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.