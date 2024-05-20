Журналист — о Мичкове: во «Флайерз» опасаются, что люди, связанные с Россией, всё испортят

Журналист из Филадельфии Чарли О'Коннор объяснил отсутствие публичных комментариев со стороны «Филадельфии Флайерз» по ситуации с российским проспектом клуба Матвеем Мичковым. Ранее стало известно, что СКА может расторгнуть контракт с форвардом, после чего он сможет приехать в стан «лётчиков».

«Меньше всего они хотят, чтобы люди, связанные с Россией, испортили ситуацию, чувствуя, что «Флайерз» играют здесь «мускулами», — написал О'Коннор в социальных сетях.

В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером.

Материалы по теме Журналист The Athletic оценил возможный выкуп контракта Матвея Мичкова со СКА

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: